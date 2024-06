Saint-Alphonse-Rodriguez dévoile sa programmation estivale

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a procédé au grand lancement de sa programmation estivale, le vendredi 7 juin , devant plus de 75 partenaires et citoyens présents. La soirée festive avait pour but de dévoiler les événements et activités qui animeront l’été 2024.

Le 22 juillet à 20 h, c’est à l’église de Saint-Alphonse-Rodriguez que la musique classique rayonnera, grâce à une collaboration avec le Festival de Lanaudière! Pour la première fois au Québec, le Quatuor Diotima offrira un merveilleux programme avec les œuvres de Ravel, Szymanowski et Korngold.

Soirées cinéma en plein air

Fidèle à la tradition, la Municipalité offrira, cette année encore, quatre soirées cinéma en plein air, en partenariat avec monsieur Daniel Charland, électricien, et l’Association des pompiers de Saint-Alphonse-Rodriguez. Débutant à la brunante, les films suivants seront présentés gratuitement à l’été 2024 :

23 juillet : Les Marvels , au parc des Arts

, au parc des Arts 30 juillet : Le Chat Potté , au parc du Domaine-des-Quatre-Hétu (4H)

, au parc du Domaine-des-Quatre-Hétu (4H) 6 août : Élémentaire , au parc des Arts

, au parc des Arts 13 août : La Petite Sirène (2023), au parc Noël Pagé

Doux Jeudis sous les étoiles

Depuis plus de 15 ans, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez offre chaque été 5 spectacles en plein air gratuits et attrayants au parc des Arts. Comme toujours, les spectacles principaux des Doux Jeudis sous les étoiles sont présentés dès 20 h et des premières parties les précèdent dès 19 h. Présentés par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, les Doux Jeudis 2024 accueilleront cet été :

18 juillet : Rhapsody – Hommage à Queen (première partie : Richard Pelland)

25 juillet : Radio Radio (première partie : Gael Beauchamp)

1er août : Laurence St-Martin dès 19h & Francis De Grandpré (deux spectacles principaux)

8 août : Laurence Jalbert (première partie : Marie-Hélène Di Rienzo)

15 août : Alter Ego (première partie : Seb & Jess)

Les spectacles des Doux Jeudis sous les étoiles ont lieu beau temps, mauvais temps. Le public est invité à apporter ses chaises pour profiter pleinement du site et des spectacles. Un service de bar et de restauration est offert sur place à chacun des spectacles dès 17 h 30. Des expositions d’artisans locaux auront également lieu tous les soirs de spectacles dès 18 h à la Maison de la culture.

Infrastructures et activités

Le territoire de Saint-Alphonse-Rodriguez regorge d’activités à pratiquer tout au long de l’été! Entre autres, il sera possible de se rafraîchir à la plage municipale dès le 22 juin. Également quatre parcs municipaux offrent des infrastructures pour pratiquer ses activités préférées. Une paroi d’escalade naturelle, située sur la route 343, en direction Saint-Côme, gérée en partenariat avec le Club de montagne et d'escalade de Lanaudière est accessibles pour les amateurs de grimpe. Près de 20 km de sentiers multifonctionnels attendent les randonneurs. Finalement, il est possible d’y pratiquer une tonne d’activités comme : tennis, pickleball, pétanque, planche à roulette, jeux de société extérieurs, jeu d’échecs géant, piano et orgues publics, forêt nourricière et jardin collectif.