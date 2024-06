Dévoilement de la programmation estivale à Rawdon

L’été se pointe le bout du nez avec l’arrivée de la programmation estivale élaborée par la Municipalité de Rawdon, qui invite aux découvertes et aux saveurs locales: concerts, activités sportives et culturelles, cinéma en plein air et marché public sont proposés aux citoyens, mais aussi aux nombreux touristes et vacanciers.

Artisans et producteurs locaux viendront à la rencontre des visiteurs dans un décor repensé lors du Marché public La Récolte, de retour pour cinq samedis cet été. Artistes, musiciens et danseurs feront vibrer les foules tout au long de la saison estivale avec de multiples concerts et sessions de danse pour tous les goûts.

Un hommage distinctif et senti sera célébré sous forme d’une conférence suivie d’une causerie afin de souligner le centenaire de feu madame Ludmilla Chiriaeff, rawdonnoise de cœur et fondatrice de l’École supérieure de ballet du Québec et des Grands Ballets Canadiens. « Le parcours unique de cette femme et la place que Rawdon a occupé dans sa vie démontrent toute la profondeur du multiculturalisme qui unit encore aujourd’hui notre communauté », mentionne le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau.

Les jeunes et leur famille seront pour leur part comblés par une proposition sportive et culturelle en toute simplicité : ateliers sportifs dans les parcs locaux, sessions de planche à roulettes, ateliers créatifs et cinéma en plein air sont au programme!

Que ce soit en mode pique-nique ou en mode contemplatif, Rawdon dispose d’espaces uniques à découvrir ou à redécouvrir! Pour une journée ou pour tout l’été, la plage municipale, le parc des Chutes Dorwin et le parc des Cascades laissent place à leurs atouts naturels tous les jours de l’été!

Quand l’été rime avec sorties au centre-ville

C’est le grand retour tant apprécié du décor estival de la rue Queen: bacs gourmands, jardinières, terrasses et balançoires ont commencé à faire leur apparition pour le bonheur des yeux et des papilles! Ces installations invitent à la détente, aux pauses soleil et aux rassemblements, tout au long de la journée.