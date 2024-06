Félix en fleur, c’est le temps de participer à la cinquième année

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois invite la population à participer au concours d’embellissement Félix en fleur . Les inscriptions sont actuellement ouvertes.

La municipalité a distribué plus de 2000 plants et de 100 tonnes de compost. Les participants doivent prendre leurs aménagements paysagers en photo et compléter le formulaire d'inscription.

« Nous en sommes à la cinquième édition de Félix en fleur, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint- Félix-de-Valois. Il y a certainement encore des trésors cachés, des terrains magnifiques ou de belles améliorations à souligner! »

Catégories et règlement

En plus des catégories phares Aménagement résidentiel et Aménagement commercial, il y a les catégories Meilleure amélioration et Balcon et jardinière de l’année pour encourager les amateurs de jardinage qui partent de plus loin ou qui n’ont accès qu’à un petit espace.

Il y a aussi le prix du public qui est déterminé après une période de vote. La période de vote sera différente cette année après la problématique vécue l’an dernier. Un lien sera diffusé sur le site, ainsi que sur la page Facebook afin de voter pour votre aménagement préféré. Les photos seront également publiées dans l’album Félix en fleur 2024. Les gagnants des deux dernières années ne peuvent participer et le concours est réservé aux commerces ou résidents de Saint-Félix-de-Valois.

Pour participer

Il suffit de soumettre une photo prise idéalement cette année de bonne résolution et dimensions (minimum 500 ko) de votre aménagement de façade (qui est visible de la rue) d’ici le 20 août 2024 à midi à l’adresse [email protected] avec le formulaire d’inscription complété. Pour la catégorie Meilleure amélioration, vous devez joindre une photo d’avant l’aménagement d’au plus 2 ans.

Les gagnants recevront un certificat cadeau de 200 $ à la Jardinière du Nord. Le formulaire d’inscription et les détails du concours sont disponibles à la page : https://st-felix-de-valois.com/loisirs-culture-et-vie- communautaire/vie-communautaire/felix-en-fleur/

Évaluation

Les aménagements sont jugés par le comité consultatif en loisirs et vie communautaire en fonction de l’effet d’ensemble, la qualité de l’aménagement et la diversité des essences.