Le Chœur du Musée d'art de Joliette célèbre son 25e anniversaire

Dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du Choeur du Musée d'art de Joliette (CMAJ), la population est invitée le 16 novembre à venir assister à un concert alliant création originale et répertoire choral contemporain. L'évènement se déroule au Centre Culturel Desjardins.

Dans le cadre de ce concert, une œuvre originale a été commandée au compositeur Robert Ingari, intimement lié à l'histoire du CMAJ en tant qu'un des premiers directeurs artistiques de l'organisme. Cette pièce, intitulée Guérison : une cantate pour l’humanité, sera interprétée par le Chœur, accompagné par l'orchestre La Sinfonia de Lanaudière. Inspirée de la murale Mirwatisiwin de l'artiste Marie-Claude Néquado, cette composition explore le thème du rapprochement interculturel, offrant une expérience musicale profonde et émouvante.

Le programme comprendra comme pièce principale The Wound in the Water, une symphonie chorale saisissante qui explore les thèmes de l'exil, de la blessure de notre monde et de la lutte de l'humanité. Composée pour soprano solo (Monika Mazanka), chœur, cordes et piano (Rosalie Asselin), cette œuvre en trois parties plonge dans les profondeurs de l'âme humaine, exprimant la désolation et l'espoir à travers un langage musical riche et évocateur. Avec des poèmes émouvants et des mélodies puissantes, cette symphonie promet une expérience musicale inoubliable, transcendant les frontières et invitant le public à réfléchir sur notre place dans le monde. Le concert sera précédé d’une causerie animée par Luc Beauséjour, musicien lanaudois de renom.

En parallèle au concert, un livret commémoratif sera créé pour perpétuer la célébration du patrimoine musical lanaudois. Inspiré du livre du Père Raymond Locat, CSV, ce livret mettra en lumière les contributions des communautés religieuses à la culture musicale de la région.

Le Chœur du Musée d'art de Joliette invite chaleureusement le public à se joindre à cette célébration musicale inoubliable, marquant un quart de siècle d'engagement envers l'art choral et le patrimoine culturel de Lanaudière.