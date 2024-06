Un conte musical à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Le jeudi 20 juin à 19h , la Maison et jardins Antoine-Lacombe en collaboration avec Route d’artistes présentent,le Conte musical : Le Cycle Éternel par Regina Reichherzer.

Ce spectacle est présenté gratuitement dans les jardins de la Maison Antoine- Lacombe. Événement sans réservation, apportez votre chaise. En cas de pluie l'événement aura lieu sous l'abri couvert au Parc Saint-Jean-Bosco 249, chemin du Golf Est à Saint-Charles-Borromée.

Un conte musical est une performance multidisciplinaire, où une histoire vous est racontée à travers des ambiances musicales et sonores, de l'humour, du théâtre, du beat, des folies, de l'amour pur partagé...

La création artistique Le Cycle Éternel est destinée à nous rapprocher intimement du phénomène auquel nous sommes tous et toutes intimement lié.es... le cycle éternel de la VIE. Une histoire touchante qui installe une ambiance d’émerveillement face à la planète, son abondance, sa spectaculaire biodiversité, et l’intelligence infinie du Vivant, tout en nous faisant ressentir notre appartenance à cet écosystème.

« ...Deux acolytes vivent et comprennent de plus en plus profondément le cycle des saisons, des plantes et leur langage, des semences, de la Terre, des émotions, des énergies, de cette roue qui tourne et qui recommence à l'infini... »

Regina Reichherzer est musicienne, conteuse, horticultrice et parle cinq langues. Sa passion pour l’être humain et tout ce qui vit lui inspire la pratique de l’art vivant du spectacle. Ses ingrédients secrets : spontanéité, présence et authenticité.

Pour plus de détails, consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe