Une exposition de Nathalie Lapointe à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente du 12 juin au 7 juillet l’exposition intitulée Mes univers en textures et atmosphères de Nathalie Lapointe. Le vernissage aura lieu le samedi 15 juin de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite.

Nathalie Lapointe s’est inspirée de ses derniers voyages et de ce qui l’entoure pour cette exposition aux atmosphères uniques dans un langage mi-abstrait. Ses œuvres sont surtout le résultat d’un voyage intérieur et d’une recherche personnelle pour exprimer l’essence propre à son art contrairement à une représentation fidèle de la réalité. C’est ce que le sujet éveille en elle qui s’exprime en textures principalement et dans une gestuelle qui se veut plus intuitive.

Artiste primée et reconnue pour ses œuvres touchantes, Nathalie Lapointe vient de Crabtree dans Lanaudière. Membre de la Fédération Canadienne des Artistes (FCA) et de Oil Painter of America (OPA), Nathalie Lapointe a également été publiée dans des magazines tels que PleinAir, American Art Collector et Magazin’Art. Diplômée universitaire en enseignement du français et de l’histoire, l’art visuel s’inscrit dans un cheminement où se développe l’idée d’une communication intemporelle. Ses tableaux réalisés à l’huile sont une introspection où la lumière et l’émotion se partagent le premier rôle.