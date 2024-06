Un franc succès pour la 7e édition de la fête interculturelle du CRÉDIL

Le 31 mai, plus de 1500 personnes ont sillonné les kiosques colorés au centre-ville de Joliette pour célébrer la diversité culturelle de la grande région de Joliette. Sous l'ambiance festive, vivante et savoureuse, plus de 10 familles avaient préparé une espace mettant en valeur les coutumes, principalement culinaires, de leur pays.

En plus de découvrir une variété de plats traditionnels, les visiteurs ont pu profiter du décor vibrant rehaussé par les tenues traditionnelles portées pour l'occasion.

Des espaces avaient également été aménagés afin d’en apprendre plus sur la mission du CRÉDIL, des programmes Québec Sans Frontières et du volet d’éducation à la citoyenneté mondiale. Les passants ont, entre autres, pu en apprendre davantage sur le conflit en Palestine et se faire fabriquer un macaron en faveur de la paix. L’organisme LAKAY était présent sur les lieux afin de sensibiliser la population multiethnique sur les enjeux de la société Canado-Québécoise.

En plus des jeux gonflables, le maquillage et le « popcorn », qui ont été très populaires, les familles ont pu profiter de la dynamique présence du clown Melon-jongleur.

Au total, sept numéros d’animations ont eu lieu sur l’accueillante Place de la Fresque, lançant ainsi le coup d’envoi pour la première édition des « Rendez-vous de la Place » promue par la ville de Joliette dans le cadre des animations estivales au centre-ville. Sonorités du Liban, de la Bolivie, du Sénégal et de Colombie ont, entre autres, été entendus lors des festivités invitant de nombreux spectateurs à danser.