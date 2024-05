Les familles et citoyens invités à l'ÉcoFest de Rawdon

Le samedi 25 mai, la population de Rawdon et des environs est invitée à participer à l'ÉcoFest sur la plage municipale, pour une deuxième année.

L'évènement extérieur a pour but de célébrer la richesse de la nature dans un environnement festif, de découverte et de création, guidée par l'humoriste Pascal Babin. Les activités se déroulent de 10 h à 14 h.

Il y aura au programme la distribution gratuite d’arbres, de végétaux et de compost, ateliers pratiques, animations thématiques pour petits et grands, kiosques d’artisans locaux, sans oublier le lancement officiel de la toute première station municipale de lavage d’embarcations. Il sera ainsi possible de se familiariser avec ce nouvel appareil qui permettra d’améliorer la santé de nos lacs.

Maquillage et jeux gonflables seront sur place pour les enfants, grâce à la participation du Comité de la politique familiale dans le cadre de la Semaine de la famille. Kayaks, canots et planches à pagaie (paddle board) seront également mis à la disposition des citoyens et visiteurs gratuitement.

Ils seront plus de 15 organisations, respectueuses de l’environnement, présentes pour informer, sensibiliser et animer les jeunes et moins jeunes. La liste complète des exposants et la programmation détaillée se trouvent au rawdon.ca.

Il faudra arriver tôt puisqu’une surprise attendra les 100 premiers visiteurs.