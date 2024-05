Exposition extérieure de Véronique Louppe à la Maison Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente dans les jardins, du 1er juin au 31 juillet l’exposition intitulée Entrecroisements poétiques de Véronique Louppe. Le vernissage aura lieu le samedi 1er juin de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30. L'entrée est gratuite.

Entrecroisements poétiques comprend deux séries d’œuvres en dentelle aux fuseaux réunies en une exposition extraordinaire. L’artiste Véronique Louppe travaille avec du fil de métal pour créer des dentelles tridimensionnelles. Dans ce projet, deux univers opposés sont rassemblés sous le thème du masque.

Une vingtaine des œuvres présentées ont été réalisées durant la pandémie de 2020. Elles sont inspirées de rencontres avec les citoyens dans le cadre d’un projet de médiation et d’exposition organisé par la MRC de D’Autray. Les œuvres prennent la forme de masques sanitaires surdimensionnés, personnalisés selon les histoires vécues.

La récente série d’œuvres est composée de cinq masques. Créés en toute liberté, de formes diverses, ils sont colorés et inspirés par les arts. Dans le processus de création, Véronique Louppe a fait appel à la population pour collecter de petits objets qui l’ont inspirée. Ces dons ont tissé des liens privilégiés entre le public et l’artiste. Ces cinq masques renvoient aux arts, à la poésie et à la beauté, tel un rappel au présent, et aux petits bonheurs de la vie.

Le travail dentellier novateur de Véronique Louppe est honoré dans sa région, Lanaudière et à l’international.

Une fenêtre sur l’art dentellier

Une rencontre avec l’artiste aura lieu le 30 juin de 13 h à 17 h dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe (activité remise au 7 juillet en cas de pluie).

Les dessous de la création

Une conférence animée par l’artiste sera présentée le 6 septembre à 19 h 30 à la Maison Antoine-Lacombe.