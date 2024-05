Une nouvelle campagne pour Tourisme Lanaudière

Tourisme Lanaudière donne le coup d’envoi à la campagne de promotion « Lanaudière, tout pour plaire. ». À l’aire où le ressourcement et la capacité de prendre du temps pour soi constituent des clés de la qualité de vie, Lanaudière vous fait un clin d’œil en vous disant ceci : « On peut tout faire dans Lanaudière, même rien! ».

La région de Lanaudière, située à proximité de la métropole, est un véritable paradis de nature, de culture et d'authenticité. Lanaudière se distingue par son caractère sans prétention et chaleureux, offrant un refuge paisible loin de l'agitation urbaine. Le concept mis de l’avant est réfléchi pour donner envie de visiter la région, en toute saison, à travers une foule d’expériences extraordinaires.

« Tout pour plaire »

La campagne « Tout pour plaire » se veut également un hommage à l'authenticité du territoire et de ses habitants. Elle invite les visiteurs à participer à une multitude d'activités tout en prenant le temps de se détendre et de savourer l'instant présent. L'objectif est de mettre en valeur le charme de la région, de la rendre accueillante et de la distinguer du reste du paysage touristique par son caractère unique.

« Le concept Tout pour plaire est riche de sens et a le potentiel de s’adapter à toutes les plateformes de communications pour évoquer le tourisme lent, la variété de l’offre touristique et l’attraction régionale », poursuit Jason Saunders, directeur marketing chez Tourisme Lanaudière.

« La signature proposée vient donner un sens profond à une situation qui peut paraître banale ou extraordinaire. Grâce à celle-ci, la marque peut s’approprier ce moment et le présenter comme une promesse de la région et de l’expérience Tourisme Lanaudière », affirme Stéphanie Lambert, directrice de comptes chez Rouge marketing.

Campagne promotionnelle

Parallèlement aux publicités, la grande majorité des investissements promotionnels sont destinés à la promotion sur le Web, notamment via une stratégie de médias sociaux, l’achat de bannières Web, de référencement Web optimisé, articles de blogues et des relations de presse. Toutes les actions mises de l’avant exploiteront le même thème : Lanaudière a tout pour plaire.