Fête nationale du Québec de Repentigny : les années 90 à l'honneur

Le 24 juin, lors de la Fête nationale du Québec de Repentigny, toute la population est invitée à enfiler son jeans délavé et son chandail pastel pour une grande journée sous le signe de la nostalgie. Alors que la journée au parvis du Théâtre Alphonse-Desjardins se déroulera sous le thème rétro, la soirée nostalgie au parc de l’Île-Lebel sera réservée aux années 1980 et 1990 avec, entre autres, Ludovick Bourgeois et son spectacle hommage aux BB!

« C'est avec un immense plaisir que que je vous convie à célébrer la Fête nationale du Québec à Repentigny! En ramenant à la surface la vitalité des années 1980 et 1990, cet événement mettra en avant la continuité de la tradition festive à travers les générations. Joignez-vous à moi lors de ce grand rassemblement festif au parc de l'Île-Lebel. Je vous attends en grand nombre! » mentionne le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.

Soirée nostalgie au parc de l’Île-Lebel

À partir de 17 h, l'Île-Lebel ouvrira ses portes au public! DJ Mulachina réchauffera l'ambiance avec des tubes des années 1990. À 19 h, Audrey-Louise (Star Académie) montera sur la scène Chevrolet, suivie par Ludovick Bourgeois à 20 h 30 pour un hommage aux BB, où les festivaliers auront l’occasion de chanter en cœur les incontournables « T'es dans la lune » et « Tu ne sauras jamais »! Pour des considérations environnementales, un karaoké géant remplacera les feux d’artifice.

Journée familiale rétro

De 11 h à 17 h, le parvis du Théâtre Alphonse-Desjardins enfilera ses plus beaux atours pour accueillir une programmation festive, colorée et rassembleuse! DJ, séances de patins à roulettes vintage, ateliers artistiques, performances de Duo Hoops et balade théâtrale, animations flamboyantes de Disco Délix et Bleu pastel ainsi que jeux géants, font partie des nombreuses activités qui attendent les familles.