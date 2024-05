Une exposition de Chantal Fontaine Hébert

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente du 15 mai au 9 juin l’exposition intitulée GÉMEAUX de Chantal Fontaine Hébert. Le vernissage aura lieu le samedi 18 mai de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite.

Chantal Fontaine Hébert, inspirée par des gestes inconscients, crée des œuvres sur papier en utilisant des encres à l’huile et à l’eau. GÉMEAUX présente des estampes illustrant une tension créatrice inspirée des contraires comme le masculin et le féminin, l’ombre et la lumière, les vides et les pleins.

L’écriture picturale de l’artiste s’est d’abord inspirée du langage de la littérature soit le papier, l’encre, les signes et les lettres. L’amplitude du geste calligraphique est parfois utilisée pour sa conception plus abstraite. Chantal Fontaine Hébert découvre par la suite la poésie et la force de l’inconscient à travers les calligraphies d’Asie et du Moyen-Orient.

Détentrice d’un baccalauréat ès arts en littérature et psychanalyse, Chantal Fontaine Hébert a participé à plus d’une quarantaine d’expositions solo et de groupe au Québec et en Europe depuis plus de vingt ans. Ses œuvres ont été récompensées par des médailles d’or et d’argent tant au Québec qu’à l’international. Elle est également l’auteure de trois recueils de poésie.