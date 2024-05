Trente spectacles gratuits en plein air à Joliette

La Ville de Joliette lance sa programmation estivale 2024 avec une trentaine d’événements extérieurs. Tout au long de la belle saison, citoyens et visiteurs pourront profiter d’un calendrier culturel d’une richesse inédite, et ce, gratuitement.

Trois jours en fête : 21-22-23 juin

L’été débutera en force avec trois journées consécutives d’animation au cœur du centre-ville. Le 21 juin, vous êtes conviés à Waskapitan, une célébration en l’honneur de la Journée nationale des peuples autochtones. Le 22 juin, le talentueux Martin Deschamps et son groupe de musiciens offriront une performance enlevante, en amont de la Fête nationale du 23 juin pour laquelle la Ville est fière de recevoir le chanteur Jonas Tomalty et ses invités de choix, soit Yvan Pedneault et Rafaëlle Roy. Ce triduum d’activités permettra d’accueillir la saison estivale et de se rassembler en ce lieu emblématique qu'est notre centre-ville.

Huit spectacles à ne pas manquer : « Les Rendez-vous de la Place »

Cet été, laissez-vous charmer par « Les Rendez-vous de la Place »: une série de huit prestations d’envergure, directement sur la place Bourget. Nous aurons le plaisir d’accueillir des artistes de renom tels que Patrick Norman, Karkwa, Sara Dufour, ainsi que Baqqhus, Artifaille, La Nef et plusieurs autres.

« La scène culturelle joliettaine brillera de mille feux cet été! Le centre-ville sera animé par une programmation riche et diversifiée découlant d'une remarquable synergie avec nos partenaires, notamment le Centre culturel Desjardins, le Festival de Lanaudière, le Festival Mémoire et Racines et le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière », souligne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

Les Rendez-vous midi de la Place, auparavant Musimidis, seront également de retour en partenariat avec la Société Fernand-Lindsay – Opus 130. Six concerts de musique classique présentés sur l’heure du dîner. Laissez-vous envoûter par ces représentations mélodieuses.

Des activités pour tous les goûts!

La programmation estivale se déclinera également un peu partout sur le territoire joliettain. Six projections de cinémas musicaux en plein air, six spectacles au parc pour divertir parents et enfants, ainsi que quatre Fêtes O’Parc familiales s’inscrivent au calendrier.