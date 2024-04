Farah Alibay est l'invitée d'honneur du Festival de Lanaudière 2024

L'ingénieure en aérospatiale, originaire de Joliette, Farah Alibay, sera la tête d’affiche lors du concert d’ouverture le 6 juillet prochain avec l’Orchestre de l’Agora et son chef fondateur Nicolas Ellis lors du Festival de Lanaudière.

Dans un concert au format inédit, Farah emmènera le public dans une expédition à travers notre système solaire, avec Les Planètes de Gustav Holst en toile de fond. En plus de cette œuvre, ayant servi d’inspiration à John Williams pour la musique de La Guerre des étoiles, le programme sera complété par Orion, du compositeur québécois Claude Vivier.

Farah expliquera au public lanaudois les caractéristiques de chacune des planètes, en plus de parler de son expérience comme jeune ingénieure aérospatiale ayant fait son chemin jusqu’au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Des images de la NASA ainsi que des photographies des archives personnelles de Farah Alibay seront diffusées sur les écrans géants de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

« L'impressionnant parcours personnel et professionnel de Farah Alibay est une source d'inspiration pour quiconque croise sa route. Cette collaboration exceptionnelle vient élargir le cercle d'activité du Festival, qui s'adjoint ainsi la participation de l'une des plus remarquables personnalités de sa génération au Québec. », explique Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de Lanaudière

De nouvelles activités gratuites!

De nouvelles activités gratuites ont été ajoutées à la programmation estivale annoncée en mars dernier. En plus des soirées cinéma en plein air, du concert Opéra-Bonbon : l’aventure gourmande d’Hansel et Gretel le 18 juillet au Boisé du carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies et d’un hommage au Festival Mémoire et Racines le 24 juillet à la Place Bourget, s’ajoutent :

Des séances de yoga musical avec Uwe Neumann (sitar) et Yuki Isami (flûte), les 6 et 13 juillet à 8 h sur la plage Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée

Une présentation de la Ville de Saint-Charles-Borromée

Un atelier de chant choral pour ceux qui désirent lâcher leur fou en chantant et en improvisant en chœur, 3 août à 10 h, au Parc Casavant-Desrochers.

Le retour de la Journée portes ouvertes à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 18 juillet 2024, avec des activités de découverte de la musique pour toute la famille, dont le concert La révolte des anciens avec Arion Orchestre Baroque

Une présentation de Promutuel Assurance, en collaboration avec Joliette halte culturelle

Une messe des artistes gratuite à la Cathédrale de Joliette, avec le Chœur du Musée d’art de Joliette et trois solistes dans la Messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod.

Quoique l’entrée soit gratuite, il est recommandé de réserver sa place.