Le premier Vendredi de l’Harmonie avec le Blok Note Big Band

Le premier Vendredi de l'Harmonie de l'année aura lieu ce soir à 20 h au Parc de l'Harmonie dans la Municipalité de Saint-Côme avec une prestation du groupe Blok Note Big Band.

Cet orchestre composé de 17 musiciens possède un large répertoire pouvant convenir à des publics de tous les styles. Le groupe a participé six fois au Festival International de Jazz de Montréal et a trois albums à son actif.

Un service de bar sera disponible sur place. En cas de mauvais temps, les prestations auront lieu au Centre de Loisirs Marcel Thériault. N'oubliez pas d'apporter vos chaises!

Blok Note Big Band

Cet orchestre possède un très grand répertoire pouvant convenir à des publics et évènements de tous les styles, allant de la musique populaire, du style ballroom, de la danse sociale, aux rythmes latin et jazz.

Depuis plus de 30 ans, l’orchestre est très actif sur la scène montréalaise dans les évènements corporatifs où il a accompagné plusieurs grands noms tels que Johanne Blouin, Nancy Martinez, Kim Richardson, Frédérick De Grandpré et a eu le privilège d’accompagner madame Céline Dion lors d’un évènement privé.

Invité au Festival International de Lanaudière à deux reprises, il a présenté ses spectacles « Hommage à Sinatra » et « Les grands Noms de l’Époque Big Band » qui ont été un grand succès.

Le Blok Note a participé six fois au Festival International de Jazz de Montréal et a trois album CD à son actif. Il a aussi participé et été proclamé grand gagnant à deux reprises au JazzFest du Québec.