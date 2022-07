L’église de Saint-Jacques offre des visites guidées pour tout l’été

L’église de Saint-Jacques ouvrira ses portes pour des visites guidées tous les dimanches après-midi, à compter du 24 juillet, jusqu’au 11 septembre inclusivement.

« Franchir les portes de l’église de Saint-Jacques, c’est découvrir un temple majestueux, aux lignes harmonieuses où le bois finement œuvré domine », explique Réjean Parent, un des membres du Comité de la fabrique de Notre-Dame-de-l’Acadie qui organise cet événement.

Il précise aussi que cette église, bâtie en 1915, fut conçue par Louis Caron de Nicolet. L’église de Saint-Jacques est d’ailleurs considérée comme l’œuvre la plus achevée de cet architecte prolifique.

Des guides expérimentés, connaissant bien l’église, seront heureux de faire apprécier à sa juste valeur ce joyau architectural lanaudois, tous les dimanches du 24 juillet au 11 septembre 2022, de 13 h à 16 h, à l'exception du dimanche 21 août.

De plus, il sera possible de visiter une exposition de photos d’archives présentant la première église, incendiée le 6 octobre 1914, et l’église actuelle dont l’inauguration eut lieu en 1918.

Les visiteurs qui souhaitent prolonger leur séjour à Saint-Jacques pourront se rendre au Parc des cultures situé à l’arrière de l’église, lequel, par son monument commémoratif et ses sculptures, rappelle l’odyssée du peuple acadien au moment de la déportation de 1755.

Aussi, la visite pourrait avantageusement se compléter par la découverte de la Maison de la Nouvelle-Acadie, tout près de l’église. Une exposition permanente présente l’histoire de l’Acadie et l’implantation de nombreux descendants dans la région de la Nouvelle- Acadie.

L’exposition temporaire s’intitule Mémoires de l’érablière en Nouvelle-Acadie, rencontre autour de la raquette du sucrier et porte sur l’histoire de la production du sirop d’érable dans la région.