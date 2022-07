Mon Afrique à Lanaudière invite les aînés autour d’un repas rassembleur

L'organisme Mon Afrique À Lanaudière invite les aînés autour d'un repas africain, afin de partager des moments d"échange et de convivialité, le 23 juillet prochain.

Au programme il y aura le dîner, de l'animation musicale et des projections. L’événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire jusqu’au 18 juillet 2022 à minuit et les places sont limitées.



Mon Afrique À Lanaudière profitera de cet événement pour présenter ses activités et ses ateliers thématiques qu’il organise (atelier de djembé, jeux et chansons de l’Afrique, projection, danse africaine) dans les CHSLD et Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées en perte d’autonomie, semi-autonomes et autonomes dans le but de permettre aux ainés de vivre une nouvelle expérience culturelle au même titre que les jeunes ou les adultes.



Afin de rompre l’isolement, d’alimenter l’espoir de vivre des ainés, Mon Afrique À Lanaudière organise des activités gratuites hebdomadaires pour permettre aux ainés de découvrir d’autres cultures et d’autres pratiques culturelles.

Le repas des aînés aura lieu le samedi 23 juillet, de 11 h à 14 h, au Centre Émilie-Gamelin à Saint-Charles-Borromée.

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés