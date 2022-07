Spectacles extérieurs et marché public de retour à Lanoraie

Après deux ans de pause, la Municipalité de Lanoraie annonce le retour d’une programmation estivale proposant les Promenades du Dimanche et le marché public Les Péchés Mignons.

Promenades sur le fleuve

Pour une 18e édition, la formule proposée est simple. Une scène, un fleuve, quatre dimanches, quatre artistes. Voilà ce qui résume l’essence même de cet événement estival culturel.

Les spectacles sont tous offerts gratuitement par la Municipalité de Lanoraie. Débutant à 13 h 30, les spectacles ont lieu en plein air sur la scène aménagée en bordure du fleuve.

Des estrades permettent aux gens de prendre place devant le panorama à couper le souffle. Certains spectateurs apportent leurs chaises pliantes et s’installent sur les terrains avoisinants.

Programmation

17 juillet – Seb et Jess, rock’n’blues

31 juillet – Something new, hommage aux Beatles

14 août – Mélissa Ouimet, folk

28 août – Mathieu Provençal, rock

Marché public Les Péchés Mignons

Pour une 19e édition, la tradition se poursuit dans le stationnement de L’Escale-du-Roy les 17 juillet, 14 août et 11 septembre prochains. Pour offrir une expérience optimale aux visiteurs, les heures du marché ont été revues.

La vingtaine d’exposants seront sur place dès 9 h 30 et y resteront jusqu’à 13 h 30. Produits corporels, vins, fruits et légumes, miels, artisanat, bijoux, pains et pâtisseries, viandes, sauces et vinaigrettes et plus encore seront à découvrir.

Les Péchés Mignons sont un marché public où l’effervescence de la rue Notre- Dame et la beauté du fleuve Saint-Laurent s’unissent pour offrir aux visiteurs une expérience des plus agréable.

« L’accessibilité à la culture doit être diversifiée et proposée sous différentes formes. Que ce soit de venir à la rencontre des producteurs et artisans ou de venir écouter un spectacle, l’important c’est que les gens vivent des expériences à saveur culturelle », souligne André Villeneuve, maire de Lanoraie.

En cas de mauvais temps, les indications quant à la tenue des activités seront diffusées sur la page Facebook officielle de la Municipalité à facebook.com/lanoraie.

Toutes les informations concernant les événements lanorois sont disponibles sur le site lanoraie.ca.