Un été électro au Musée d’art de Joliette avec Patio 145

Pour une deuxième année consécutive, le Musée d'art de Joliette (MAJ) et le Centre culturel Desjardins unissent leurs forces pour mettre sur pied Patio 145.

Tous les dimanches à 14 h 30, du 31 juillet au 4 septembre prochains inclusivement, a lieu un DJ set créatif sur la terrasse du MAJ. Le public peut y découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs qui brillent sur la scène électro-pop au Québec et à l’international.

Encore une fois cette année, l’animatrice Catherine Pogonat portera fièrement le titre de porte-parole de Patio 145 en plus d’y faire elle-même une prestation en tant que DJ.

Les gens sont invités à faire le plein de culture et de soleil en profitant pleinement de ce que le MAJ a à offrir avant et/ou après les performances des artistes.

Au menu, accès aux expositions temporaires et permanentes, service de bar, l’occasion de profiter des terrasses du MAJ avec vue sur la rivière L’Assomption, et plus encore.

S'il y a de la pluie, l’évènement se déroulerait alors à l’intérieur du Musée avec la même ambiance.

De la variété au programme

Les équipes du Centre culturel Desjardins et du MAJ sont fières de soutenir et de mettre en lumière le travail d’artistes qui rayonnent partout à travers la planète.

31 juillet - Robert Robert

Le talentueux DJ Robert Robert est prêt à inaugurer Patio 145 en beauté. Fort de son premier album Silicone Villeray et de sa collaboration remarquée avec nul autre qu’Hubert Lenoir, cet artiste émergent saura certainement plaire à toutes et à tous.

7 août – SIM

Après avoir charmé l’industrie du Dancehall au Royaume-Uni et en Jamaïque, en passant par les États-Unis et le reste du Canada, SIM est prêt à revenir aux sources. Soyez prêt à découvrir son univers : un amalgame flamboyant de son, de matière et d’espace.

14 août – DJ Karaba

Si son visage vous est familier, c’est peut-être parce que vous avez déjà vu cette artiste multidisciplinaire danser aux côtés de vedettes internationales comme Drake, Selena Gomez, ou encore Camilla Cabello. Laissez-vous emporter par la musique vibrante et éclatée de cette jeune DJ aux influences pop colorées.

21 août – Georgette

Après avoir foulé les planches des plus grands festivals au Québec comme Osheaga, le Festival d’été de Québec (pour en nommer que ceux-ci), Georgette arrive comme une bouffée d’air frais dans le milieu culturel québécois. La jeune artiste montréalaise est prête à vous faire découvrir ses chansons abordant la féminité autant en français qu’en anglais.

28 août – Catherine Pogonat

Bien ancrée dans le paysage télévisuel et radiophonique québécois depuis plus d’une décennie, la pétillante porte-parole de Patio 145 Catherine Pogonat a déjà hâte de dévoiler ses couleurs lors de son DJ set créatif. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l’animatrice récompensée aux Prix Gémeaux n’a pas que du talent derrière un micro. Elle vous en mettra aussi plein la vue et les oreilles derrière une console!

4 septembre – La Bronze

L’auteure-compositrice- interprète La Bronze sera des nôtres pour clore Patio 145 en beauté. Après avoir pris part à de nombreux festivals à travers le monde et participé à la tournée marocaine du célèbre rappeur MobyDick, l’artiste aux multiples cordes à son arc saura en charmer plus d’un.e grâce à ses talents de chanteuse, percussionniste et comédienne.