Marie-Annick Lépine en spectacle à la Place publique de L’Assomption

La multi-instrumentiste et membre du groupe Les Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine, offrira un spectacle gratuit le 8 juillet prochain, à la Place publique de L'Assomption, de 18 h à 20 h.

Elle interprétera entre autres son troisième album solo Entre Beaurivage et L'Ange-Gardien. Dans celui-ci, la musicienne propose ses textes à la fois les plus intimes et les plus universels, entre les départs empreints de nostalgie et la fébrilité des nouveaux débuts, les difficultés et les réussites, la solitude et les liens tissés serrés, chacun s’y reconnaît aux différents passages de la vie.

Marie-Annick plonge dans ses influences country, folk contemporain et chanson française, donnant une identité forte à chaque pièce. Pierre Fortin (batterie, percussions, guitare électrique, guitare acoustique, vibraphone et basse) et Jean-Sébastien Chouinard (guitare électrique, guitare acoustique et basse), ses deux précieux collaborateurs, apportent leur prodigieuse touche aux arrangements et à la réalisation.

L'artiste impressionne une fois de plus en jouant à elle seule plus d’une dizaine d’instruments (violon, alto, violoncelle, piano, clavier, vibraphone, accordéon, mandoline, ukulélé, guitare acoustique, flûte traversière, autoharpe et voix principale).

On peut aussi y entendre les voix des membres des Cowboys Fringants telles que Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras, ainsi que celle de son amie et complice Catherine Durand.