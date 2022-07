Culture Lanaudière lance un balado et un circuit littéraire

Culture Lanaudière lance officiellement son projet de circuit littéraire lanaudois, financé par le programme de soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture et des Communications.

À travers celui-ci, le public découvrira des récits inédits de six artistes lanaudois, André Jacob, Eveline Ménard, Jocelyn Jalette, Jocelyn Thouin, Marie-Soleil Roy et Nathalie Rondeau.

Le projet

Six lieux uniques de la région ont été sélectionnés à l’automne dernier et ont fait office d’espace de création pour les auteurs. Ces derniers ont pu s’imprégner de l’atmosphère et s’inspirer du bagage historique pour en faire des récits aux saveurs lanaudoises.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation de collaborateurs précieux qui ont accueilli les auteurs. Idéatrice du projet, la municipalité

de Saint-Alphonse-Rodriguez a reçu Marie-Soleil Roy.

La fondatrice de la maison d’édition et de théâtre de création, le Marie-Terre, nous plonge dans un univers à la fois coloré et touchant, inspiré par le Lac Pierre.

À Mascouche, l'artiste multidisciplinaire André Jacob propose une fiction historique campée au Domaine seigneurial. C'est installé confortablement entre les murs du Vieux-Palais de justice de L'Assomption que le bédéiste Jocelyn Jalette a pondu un thriller teinté de science-fiction.

La conteuse Eveline Ménard nous transporte quant à elle dans un récit qu'elle a créé de toutes pièces lors de sa résidence d'écriture s'étant déroulé à la Maison des contes et légendes de Lavaltrie et finalement une visite au Parc des cultures de Saint-Jacques a permis à l'autrice Nathalie Rondeau de créer un récit poétique.

Le public est donc invité à visiter les différents lieux, à scanner le code QR se trouvant sur l’affiche promotionnelle du circuit et à se laisser enivrer par ces différentes œuvres. Il est possible aussi de visiter le circuit via msj.world/culturelanaudiere/1.

En bonus, en plus d’avoir accès à la narration des créations de nos auteurs, l’application du circuit littéraire lanaudois offre un accès privilégié à ses six artistes qui ont été les tout premiers invités du nouveau balado Lanaudière inspirante animé par Audrey-Ann Gingras de Culture Lanaudière.

Ce balado aura comme mission de s'entretenir avec des artistes lanaudois de toutes disciplines confondues, pour faire découvrir ses acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité.