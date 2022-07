L’exposition «Reboisements» explore l’univers de Chantal Ringuet

La Chapelle des Cuthbert invite la population à découvrir l'univers de l'écrivaine Chantal Ringuet, lors du vernissage du projet artistique Reboisements, qui aura lieu ce soir à 17 h.

Ce projet de médiation culturelle, qui sera en place tout le mois de juillet, présente une vision poétique du reboisement, d’une régénération essentielle des territoires intimes et collectifs.

Puisant dans la richesse d’un héritage local, il invite les participants de la région à créer un espace arborescent sur le site de la Chapelle des Cuthbert.

Le reboisement se déclinera ici en deux formes distinctes. La célébration du patrimoine historique et forestier de la région de Berthier et la création inspirée de la figure de l’arbre et de ses résonances personnelles et universelles. L'événement final, Reboiser l’imaginaire, réunira ces deux aspects d'un parcours collectif.

Comme la région de Berthier abrite de nombreuses forêts ainsi qu’une pépinière majeure au Québec, l'exposition permettra de valoriser certains spécimens locaux, en initiant des ateliers d’écriture centrés sur les arbres, la végétation et les forêts. Au fil des semaines, une « géographie sacrée » sera construite, qui prendra forme à la Chapelle.

Ce projet regroupe deux volets importants. Une série de cinq ateliers d’écriture centrés sur le thème des arbres et de la régénérescence et la construction d’une « forêt miniature » à l'intérieur même de la Chapelle, grâce à une collaboration avec l’organisme Arboria (Association forestière de Lanaudière).

Des textes courts de poésie ou de prose issus des ateliers seront exposés. Cette création collective sera dévoilée durant l’événement final, car les textes, récités à haute voix devant le public, prendront la forme d’un grand poème vivant.