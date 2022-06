Séance de cinéma plein air dès ce soir à Saint-Ambroise-de-Kildare

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare invite la population à sa soirée cinéma plein-air au Chalet des loisirs dès ce soir 19h30.

Ainsi, en ce mercredi 29 juin, le film Chantez 2 mettant en vedette de nombreux artistes de renoms sera projeté publiquement et chacun peut s'y rendre en apportant chaises et couvertures.



La séance de cinéma devrait finir vers 23 h, et du pop-corn gratuit sera à disposition des spectateurs, dans la limite des stocks disponibles.

Notons qu'aucune inscription n'est requise et qu'en cas de pluie, l'activité aura lieu à l'église.