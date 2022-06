La chanteuse lanaudoise Sann lance son nouvel extrait «Ton ombre»

En prélude à son deuxième album intitulé Nos voyages en enfer, la chanteuse lanaudoise Sann lance Ton ombre, un extrait doux et mordant tiré de son prochain opus.

Mélodie pop accrocheuse et folk intimiste, la nouvelle chanson de Sann s’aventure dans les méandres de la psyché et des rapports amoureux tumultueux.

Brûlante d’authenticité et chasseresse des faux-fuyants, Sann est de retour avec sa captivante pop-folk trois ans après la sortie de son premier album Nous resterons.



Un nouvel album intriguant

L’auteure-compositeure et interprète lanaudoise propose de nouveau des textes matures et sans artifice mêlés de sons originaux à la mesure bien choisie.

À travers Nos voyages en enfer, Sann poursuit son élan avec sa prose imagée du terrier d’Alice sans merveilles et autres curiosités songées, mises en mots avec finesse.

L'artiste propose voyage musical en demi-teintes, chansons lumineusement obscures et textes profondément sentis qui évoquent tantôt la rupture de soi, tantôt celle avec les autres, ou encore la peine, la désillusion et la résilience vécue jusqu’au jouissif sentiment de liberté retrouvé.

L’album Nos voyages en enfer dont la musique a été coécrite avec Mark Alan Haynes, sera lancé dès le 1er septembre prochain.

Alors que le premier avait été réalisé par Jeannot Bournival et Daniel Lacoste, c'est Haynes qui signe la réalisation de ce nouvel opus.





Maîtresse du clair-obscur



Active sur la scène musicale depuis une quinzaine d’années, Sann assume pleinement le contraste de ses identités en étant artistique, scientifique et humaniste, passant ingénieusement de l’infiniment petit depuis la microbiologie à l’infiniment grand jusqu'à l'humanité.



En effet, en plus de ses performances artistiques elle détient un doctorat en éthique environnementale, mais aussi un postdoctorat en philosophie, laissant deviner son goût certain pour la réflexion et sa tendance à explorer ses mondes intrinsèques, les relatant ainsi à son public avec minutie et une empreinte unique.

À la manière d'un électron libre, l’artiste caméléon performe vêtue de costumes scéniques stempunk d'un autre genre, offrant opposition entre apparence et mélodies, comme entre soi et l'autre, entre tort ou raison ou encore entre douleur ou

Née aux portes de la Gaspésie, entre le fleuve et la montagne, après avoir vécu dans une multitudes de villes à travers la province, Sann s'est installée depuis un an dans Lanaudière, plus précisément à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Pour en découvrir davantage sur le nouveau titre Ton ombre de l'artiste ou sur ses albums, consulter son site web à l'adresse sannmusique.com/ ou la suivre sur les réseaux sociaux.