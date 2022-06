L’OSM et Rafael Payare invités cette semaine au Festival de Lanaudière

Le 45e Festival de Lanaudière sera lancé le 30 juin et le 1er juillet, car l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et son directeur musical Rafael Payare y présenteront en primeur deux grands concerts exceptionnels juste avant leur tournée estivale sud-coréenne.

Étalé pour la première fois sur six semaines, l’événement sera plus généreux que jamais avec 14 grands concerts à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, 10 spectacles dans les magnifiques églises lanaudoises, 5 récitals dans le cadre de la nouvelle série Hors les murs et 4 films musicaux classiques en plein air.

Un grand chef, un grand orchestre, deux concerts

Rafael Payare effectuera un retour attendu au Festival après son triomphe de 2019, où il avait conquis et séduit le public, la critique et les musiciens! Le réputé chef, l’OSM et l’incomparable violoniste américaine Hilary Hahn y présenteront en primeur le doublé qu’ils offriront à Séoul, à Daegu et à Tongyeong du 5 au 8 juillet.

En ouverture, le jeudi 30 juin, L’Orchestre symphonique de Montréal et Rafael Payare magnifient Mahler fera vivre une soirée magique entre le lyrisme irisé du jeune Prokofiev et les méandres de l’âme mahlérienne avec la célèbre Cinquième Symphonie.

Puis, le vendredi 1er juillet, avec Plaisirs d’été, les évocations subtiles de Debussy côtoieront les rythmes ensorcelants de Ravel et le génie expressionniste de Bartók, notamment avec son Concerto pour violon no 1.

Musique divine dans les églises

Pour sa part, la toujours courue série de concerts dans les magnifiques églises lanaudoises s’amorcera le mercredi 6 juillet à l’église de Saint-Jean-de-Matha avec Suite et variations. Après 15 ans d’absence, le réputé pianiste américano-israélien Inon Barnatan y livrera avec sa légendaire maîtrise des œuvres de Bach, Rameau, Couperin, Ravel et autres.

Les spectacles Hors les murs, présentés par La Fabrique culturelle, regrouperont cinq spectacles au format inusité dans des lieux inattendus. Pleins feux sur les artistes de la relève, enracinement dans le terroir lanaudois et découverte de la riche scène agrotouristique de la région sont au rendez-vous.

La série se mettra en branle le jeudi 7 juillet à la Résidence des Prairies. Autour d’un feu de camp, la soprano Janelle Marina Lucyk et le guitariste Kerry Bursey présenteront un mélange de chants d’inspiration folklorique mariant époques, styles, guitares anciennes, luths divers et théorbe.

Puis, le vendredi 8 juillet à l’Alchimiste Microbrasserie, le quintette à vent Choros interprétera avec énergie des musiques de danse aux rythmes endiablés, de Ligeti à Milhaud, en passant par Piazzolla et Karol Beffa.

Enfin, le mardi 5 juillet, West Side Story, sera le premier de quatre grands films musicaux présentés à la belle étoile, à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.