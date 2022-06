Ouverture saisonnière de l'Escale-du-Roy à Lanoraie

La saison estivale de l'Escale-du-Roy à Lanoraie et pour l'occasion, les citoyens sont invités à venir découvrir la nouvelle exposition présentée par la Société D'histoire de Lanoraie portant sur leur 50e anniversaire de fondation.

L'Escale-du-Roy se veut être un espace d'accueil pour les résidents et les visiteurs proposant des expositions permanentes et ponctuelles relatives à l'histoire de Lanoraie et à la Tourbière-de-Lanoraie.

Ouvert de 10 h à 16 h, les samedis et dimanches, du 24 juin au 11 septembre et exceptionnellement les jeudis et vendredis des semaines des vacances de la construction.

Les guides d'accueil et d'information touristique seront disponibles au 14, rue Louis-Joseph-Doucet.