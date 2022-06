Les Vendredis acoustiques de retour à Joliette pour trois soirées d'été

En prélude à son deuxième album intitulé Nos voyages en enfer, la chanteuse lanaudoise Sann lance Ton ombre, un extrait doux et mordant tiré de son prochain opus. Mélodie pop accrocheuse et folk intimiste, la nouvelle chanson de Sann s’aventure dans les méandres de la psyché et des rapports amoureux tumultueux. Brûlante d’authenticité et ...