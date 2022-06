Succès pour la 2e édition de la soirée d'humour des Fêtes Gourmandes

L’inauguration de l’œuvre de François Lauzier nommée Flore foisonnante et fines folioles a eu lieu jeudi dernier au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue à Notre-Dame-des-Prairies. Avant même la conception de l’œuvre, l’artiste François Lauzier avait suscité la participation des résidentes et résidents lanaudois pour l’élaboration du ...