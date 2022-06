Des spectacles en plein air lors des Soirées TRÉMA à SCB

La Ville de Saint-Charles-Borromée, en collaboration avec Maison et jardins Antoine-Lacombe, est ravis de présenter aux citoyens les Soirées TRÉMA.

Cette série de spectacles se déroulera tout au long de l’été et promet de beaux moments aux petits et aux grands, et ce, en deux lieux attirants et en plein air.

Les Soirées TRÉMA, s'adressent à toute la famille et les participants sont invités à venir pique- niquer avant les représentations, alors que du divertissement sera offert au parc. Les spectacles sont gratuits et ont lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, ils se tiendront sous l’abri couvert du parc Saint-Jean-Bosco.

«Vous devez assister aux Soirées TRÉMA parce que les équipes de la Ville ont travaillé d’arrache-pied pour offrir aux citoyens et citoyennes une programmation à leur image : diversifiée, enrichissante et divertissante.

Nous sommes très fiers du résultat de ce dur labeur. C’est une série de spectacles qui saura rassembler», confie Robert Bibeau, maire de la Ville.

Voici la programmation des Soirées TRÉMA

Mardi 28 juin

18 h: Orchestre symphonique des jeunes de Joliette

19 h: Saratoga, Ceci est une espèce aimée, à la Maison et Jardins Antoine-Lacombe au 895, rue de la Visitation

Mardi 5 juillet

17 h: Mini putt

18 h: Union Musicale de Lanaudière

19 h: Ludovick Bourgeois en formule duo Parc Saint-Jean-Bosco au 249, chemin du Golf Est

Mardi 12 juillet

17 h: Mini putt

18 h: Reynald Précourt

19 h: Édouard Lagacé au Parc Saint-Jean-Bosco au 249, chemin du Golf Est

Mardi 23 août

18 h: Orchestre symphonique des jeunes de Joliette

19 h: Gaëtan Leclerc, Hommage à Félix Leclerc, à la Maison et Jardins Antoine-Lacombe au 895, rue de la Visitation

Mardi 30 août

17 h: Atelier Ruche d’art avec le Musée d’art de Joliette

18 h: Union Musicale de Lanaudière

19 h: Émile Bilodeau, Petite Nature, au Parc Saint-Jean-Bosco au 249, chemin du Golf Est



La Ville de Saint-Charles-Borromée remercie Maison et jardins Antoine-Lacombe de l’avoir suivie dans sa belle folie, en proposant son expertise culturelle, ainsi que son lieu idyllique pour la tenue de deux des cinq spectacles.

Elle remercie également la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, partenaire en titre des Soirées TRÉMA, pour son soutien à la culture et au divertissement des Charloises et Charlois. La Ville aimerait aussi souligner la contribution des Habitations Bordeleau.

L’entreprise présentera le spectacle de Gaétan Leclerc, Hommage à Félix Leclerc, en plus d’être partenaire du salon VIP de quatre des cinq spectacles.

Pour toute question concernant les Soirées TRÉMA, les citoyens peuvent communiquer avec le Service des Loisirs, parc et communauté en composant le 450 759-4415 ou en écrivant à [email protected]