Dévoilement des circuits touristiques gourmands à découvrir dans Lanaudière

Tourisme Lanaudière s’associe au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et dévoile en ce jour les six circuits touristiques gourmands intitulé Goûtez Lanaudière!

Tout l'été, les saveurs régionales seront à découvrir à travers les microbrasseries, les vignobles, les produits forestiers, les fermes, les fromageries, les mielleries, les jardins, les boutiques gourmandes, ainsi que plusieurs producteurs de produits locaux.

Ces lieux figureront sur les itinéraires proposés, pour une dégustation variée lors des visites conseillées.

Ainsi, six circuits touristiques gourmands permettront de faire un tour d’horizon des saveurs régionales et s'apprêtent à être dévoilés. Il s'agit de Tantôt ville, tantôt campagne, Entre le fleuve et la terre, À travers champs et rangs, En sillonnant le Piémont, Par les vallées du terroir, et Vers les saveurs de la montagne.



Nouveau site Web et carte touristique

Tourisme Lanaudière présente de plus son nouveau site Web ainsi que sa carte touristique.

La réalisation du nouveau site Web a été financée par l’entremise du Programme Proximité, à mis en œuvre en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

De son côté, la carte complète des six circuits, en plus d'être accessible sur le nouveau site Web, peut être consulter via l’application Ondago, sur laquelle la géolocalisation permet de s’orienter et de découvrir les entreprises à proximité.



Nouveauté parmi les entreprises Goûtez Lanaudière!



Parmi les 39 entreprises à croiser sur les circuits gourmands, plusieurs nouvelles ont rejoint cette édition inédite.

Le dernier circuit mentionné, soit Vers les saveurs de la montagne, est d'ailleurs lui-même un tout nouveau circuit. On y croisera par exemple entre autres Trécarré Microbrasserie, La Belle Gousse, Tante Agastache, ainsi que la Maison du Bonheur.

Les nouveautés regorgent aussi parmi les cinq autres circuits, amenant à visiter sur leur route la Suisse Normande, les Jardins Arômes et Saveurs, l’Alchimiste Microbrasserie, la Bleuetière Asselin ou encore la Distillerie Grand Dérangement, pour ne nommer que ceux-ci.



Ainsi, pour se donner l'eau à la bouche ou pour satisfaire sa curiosité, consulter le site web des circuits touristiques gourmands à l'adresse goutezlanaudiere.ca



Pour les consulter via l’application Ondago, s'orienter vers l'adresse igloocreations.com/ondago/app/bundles/ATRLanaudière/