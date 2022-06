Une fête pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones

Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière organise une journée festive au centre-ville de Joliette le 21 juin prochain, dans le cadre de la Journée nationale des peuples.

En collaboration avec la Ville de Joliette et avec la participation du Musée d’art de Joliette (MAJ), cet événement a pour but de célébrer et mettre en valeur les cultures et l’art autochtones tout en créant des lieux de rencontres entre les peuples.

L'événement débutera dès 16 h, à la Place de la Fresque, avec une vaste gamme d’activités pour toute la famille. Il y aura entre autres des kiosques d’artisans autochtones, des contes et légendes, des kiosques de nourriture traditionnelle, la Ruche d’art mobile du MAJ, des jeux gonflables, du maquillage ainsi qu’un grand spectacle réunissant plusieurs artistes pour l’occasion dont Mike Paul, Pascal Ottawa, Régis Niquay et Sakay Ottawa.

En accord avec les valeurs autochtones naturellement écologiques et en respect de la Terre, cet événement en sera un écoresponsable. Ainsi, vous êtes invités à apporter vos gourdes que vous pourrez remplir à notre station d’eau mobile.

Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière souhaite que vous saisissiez cette occasion de vous rencontrer et de vous rapprocher dans un environnement festif et rassembleur en misant sur ce qui vous lie.