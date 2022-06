À quel festival lanaudois songez-vous le plus à participer cet été ?

Le projet Joliette halte culturelle, initiative de communication visant à faire connaître la profondeur historique et le dynamisme culturel de Joliette à travers le Québec, a été lancé mercredi dernier, au Musée d'art de Joliette. Piloté par le Centre culturel Desjardins, le festival Mémoire et Racines, le Festival de Lanaudière et le Musée d'art ...