Le projet «Joliette halte culturelle» pour faire connaître notre région

Le projet Joliette halte culturelle, initiative de communication visant à faire connaître la profondeur historique et le dynamisme culturel de Joliette à travers le Québec, a été lancé mercredi dernier, au Musée d'art de Joliette.

Piloté par le Centre culturel Desjardins, le festival Mémoire et Racines, le Festival de Lanaudière et le Musée d'art de Joliette, ce projet a aussi été créé en collaboration avec la Ville de Joliette.

«On a choisi de travailler ensemble parce qu'en terme de budget et en terme d'assistance, nous sommes les plus grandes organisations culturelles du grand Joliette. Ce projet demandait aussi beaucoup de coordination et nous avions seulement une année pour tout préparer. Disons qu'on avait la bonne intuition de ne pas impliquer trop de partenaires, sinon la coordination aurait été difficile», explique Xavier Roy, directeur général du Festival de Lanaudière.

Faire connaître la culture de Joliette à travers le Québec

Grâce à une approche authentique et axée sur la mise en valeur d’une programmation culturelle de teneur internationale, la petite équipe derrière Joliette halte culturelle s’engage à faire connaître la personnalité de la ville et ses secrets trop bien gardés grâce à la réalisation de contenu communicationnel qui sera diffusé à compter du 13 juin, à des excursions en navette au départ de Montréal et à diverses actions de néoloyauté dans les médias sociaux.

«Puisque Joliette halte culturelle sera une marque de contenu, on lance à partir de lundi, un site web accompagné d'un blog, quatre médias sociaux, un programme de néoloyauté qui récompensera les ambassadeurs de la marque et un concours pour les citoyens appelé Gagner Joliette halte culturelle, expérience totale», détaille Julie Armstrong-Boileau, une gestionnaire du projet Joliette Halte culturelle et responsable des communications du Musée d'art de Joliette.

Une campagne publicitaire sera également lancée à partir de lundi. Il sera donc possible de retrouver des capsules vidéos mettant en valeur Joliette halte culturelle sur les réseaux de TVA et de Radio-Canada. Il y aura aussi quelques annonces sur le projet dans les médias locaux.

«Le dynamisme culturel, la richesse historique et le charme de Joliette ne sont pas assez connus au Québec. Depuis plus de 50 ans, le Festival de Lanaudière, le Centre culturel Desjardins, le Festival Mémoire Racines et le Musée d’art de Joliette mettent en valeur le travail d’artistes d’ici et d’ailleurs grâce à des programmations de haut calibre. Le généreux soutien financier du gouvernement du Québec et la collaboration de la Ville de Joliette contribuent à la mise sur pied de ce projet de communication structurant de grande envergure, et qui s’annonce déterminant dans le rayonnement culturel de Joliette et de Lanaudière», soulignent Xavier Roy, Jean-Sébastien Martin, Julie Rivest et Jean-François Bélisle, directeurs généraux et présidente des quatre organismes.

Une petite ville, beaucoup de culture

Cet été à Joliette, le plus grand festival de musique classique, le Festival de Lanaudière, battra son plein dans un amphithéâtre majestueux en pleine nature. Il y aura aussi le Cirque Alfonse qui débarquera dans un chapiteau pour présenter une fable surréaliste mettant en scène un terroir réinventé. De plus, ce sera le début de la tournée québécoise de la pièce de théâtre musical La Corriveau - La soif des corbeaux.

Ce sera également la 28e édition du Festival Mémoire et Racines qui promet un week-end complet de dépaysement musical total aux abords de la magnifique rivière L’Assomption. On retrouvera aussi des expositions d’artistes visuels contemporains venus de France et des quatre coins du Canada pour nous faire prendre un bain d’inspiration au Musée d’art de Joliette.

C’est par l’entremise de ses institutions culturelles et la mise de l’avant de ce que la culture québécoise a de plus impressionnant que Joliette saura se démarquer et se positionner comme une destination incontournable.

«Joliette peut se targuer d’être un pôle culturel exceptionnel. La cité régionale s’illustre déjà à titre de destination touristique prisée par les mélomanes, les festivaliers et un large auditoire. Joliette halte culturelle est un projet inédit, créateur et rassembleur qui permettra d'accroître la notoriété culturelle de la ville au-delà des frontières lanaudoises. Nous sommes fiers de nous associer à cette initiative», mentionne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Quatre institutions, une ville rassembleuse

Joliette halte culturelle a été mis sur pied par le Musée d’art de Joliette, qui a été fondé en 1967 et qui est reconnu pour être un musée très dynamique et audacieux grâce à des expositions en art contemporain d’artistes d’ici et d’ailleurs. Il est reconnu aussi grâce à sa collection de 8 500 œuvres d’art, ce qui en fait la troisième collection muséale en importance au Québec. Du 18 juin au 5 septembre, les expositions traiteront de la thématique du DIY (Do-It-Yourself), traduit en français par le «fait main».

Le Festival de Lanaudière, qui accueille chaque été près de 25 000 mélomanes et plusieurs musiciens et musiciennes du monde entier, présentera une liste impressionnante de grands concerts de musique symphonique, chorale et de chambre, dans un amphithéâtre naturel, ainsi que dans des églises. Du 30 juin au 7 août 2022, ce sera la 45e édition de ce Festival, dans l’ambiance unique des chaudes soirées d’été de Lanaudière.

Le Festival Mémoire et Racines, qui est le plus important festival de musique traditionnelle au Québec, et qui, avec son site enchanteur en pleine nature, attire autant les mordus de trad que les personnes qui souhaitent vivre un bon moment et se reconnecter avec le patrimoine vivant grâce à la magie de la chanson, de la musique, de la danse et du conte.

Du 27 au 31 juillet prochains, près de 140 musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs, dont le Vent du Nord, Bon débarras (avec Joséphine Bacon) et Les Grands Hurleurs, mettront le diable aux corps des spectateurs lors de cette 28e édition.

Le Centre culturel Desjardins, qui abrite l’une des plus belles salles de spectacles patrimoniales du Québec, tout juste rénovée, la Salle Roland Brunelle. Ce diffuseur chevronné propose une programmation en arts de la scène extrêmement riche et diversifiée avec de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque et de l'humour.

Joliette halte culturelle est un projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, en collaboration avec la Ville de Joliette.