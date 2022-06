Don d'une carte historique datant de 1805 à la Municipalité Rawdon

D’une riche valeur patrimoniale, une carte datant de 1805 est officiellement remise à la Municipalité de Rawdon par Daniel Parkinson.

Les citoyens auront la chance de consulter ce leg historique alors que la carte occupera une place de choix sécurisée sur un mur de l’hôtel de ville.

C’est en s’attardant à la rédaction de l’ouvrage Up to Rawdon que Daniel

Parkinson a réalisé l’importance de remettre cette carte à la Municipalité. Pour le maire de Rawdon, Raymond Rougeau, ce don arrive à point.

«Je tiens à remercier M. Parkinson pour sa confiance et je lui assure que nous prendrons soin de conserver le document dans les règles de l’art. Dans une volonté de faire valoir la richesse patrimoniale rawdonnoise, le nouveau comité du patrimoine se réjouit de ce don inestimable qui souligne un pan marquant de notre histoire», mentionne-t-il.

Il faut préciser que la carte illustre comment le canton de Rawdon était

politiquement délimité en 1805. On peut même y voir l’emplacement des lots dans chacune des rangées ainsi que les noms de plusieurs des propriétaires de l’époque. Par ailleurs, la carte est annotée par William Holtby, secrétaire- trésorier de Rawdon en 1840.

Plusieurs actions pour le jeune comité patrimonial de Rawdon

La Municipalité de Rawdon profite de l’occasion pour souligner les récentes actions de mise en valeur depuis la création de son comité patrimonial en 2021.

Ainsi, des photos historiques et une mosaïque des élus ont trouvé place sur les murs de l‘hôtel de ville. De plus, la Municipalité présentera un hommage aux lacs Rawdon et Pontbriand sur les écrans numériques, intégrera des activités patrimoniales dans la programmation et plus encore.

Composés de citoyens, conseillers et gestionnaires municipaux, les membres du comité souhaitent remercier Daniel Parkinson ainsi que les membres du Groupe pour l’Histoire de Rawdon pour leur précieuse contribution.

Rappelons que Rawdon, forte de sa diversité, représente la plus importante municipalité de la MRC de Matawinie, composée de plus de 12 164 citoyens issus de plus de 40 communautés culturelles.