Les Doux jeudis sous les étoiles dévoilent leur nouvelle programmation

La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez dévoile la programmation des Doux jeudis sous les étoiles pour son édition 2022, de retour après deux années d'absence.

L’événement reprend sa place et propose une programmation riche et variée se voulant faire vibrer le cœur du village durant la saison estivale.



C’est le spectacle Rock Story qui donnera le coup d’envoi, le 14 juillet prochain. Le 21 juillet sera présenté le spectacle d' Annie Blanchard. Le 28 juillet, ce sera au tour de Boom Desjardins de présenter ses plus grands succès à un public déjà conquis. Le 4 août, la solide et bouillonnante prestation du groupe Hommage aux colocs sera prêt à ravir les nostalgiques du groupe les Colocs.

Pour clore cette série de spectacles dans une ambiance festive, l'honneur reviendra à la pétillante Brigitte Boisjoli qui montera sur scène, le 11 août.



« Nous sommes ravis du retour des Doux jeudis, sous les étoiles, après deux ans d’absence. Préparez-vous à des retrouvailles festives où vous aurez l’occasion unique de découvrir des artistes émergents ou de renouer avec des artistes de renom », a souligné Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez.

« Cette série de spectacles est une superbe occasion pour tous les résidents et touristes de pouvoir profiter d’un événement culturel d’exception offert dans un cadre enchanteur au cœur de la Matawinie », a-t-elle ajouté.

Rappelons que tous les spectacles présentés au parc des Arts dans le cadre des Doux jeudis, sous les étoiles sont gratuits.

De plus, plusieurs restaurateurs de la Municipalité seront présents pour satisfaire les gourmands et un service de bar sera proposé sur place pour agrémenter les chaudes soirées d’été.



Chacun est ainsi invité à participer l'événement auquel il lui est conseillé d'apporté sa chaise pour se laisser porter au rythme des Doux jeudis, sous les étoiles.