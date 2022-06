Grand succès pour l'original vernissage de la Maison Rosalie-Cadron

L’artiste et intervenant en traditions vivantes lanaudois, Philippe Jetté, est fier de dévoiler une exposition virtuelle mettant à l’honneur plus de 245 traditions et histoires orales partagées par les élèves, le personnel et la communauté de l’École primaire de Sainte-Marie-Salomé. L’exposition du projet Sur les traces d’une famille acadienne de ...