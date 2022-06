Lavaltrie dévoile sa programmation estivale «L’été de mes 350 ans»

La Ville de Lavaltrie a dévoilé le 27 mai dernier sa programmation estivale appelée L’été de mes 350 ans, qui propose 12 prestations musicales en plein air, un service de navette fluviale, plusieurs nouveaux aménagements extérieurs, un symposium d’art et de l’animation en continu.

Pour célébrer la Fête nationale au Québec, Lavaltrie accueillera Vincent Vallières le 23 juin, au parc Gérard-Lavallée. C'est ainsi que débutera un été mémorable, avec une journée remplie de festivités pour toute la famille.

Jeux et animation, spectacle déambulatoire, kermesse des organismes et camion de cuisine de rue seront au rendez-vous, dès 15 h. La première partie du spectacle de la Fête nationale sera assurée par Julien Belhumeur, à 20 h.

L’été de mes 350 ans, c’est aussi le retour de la populaire série de spectacles Rythmes et Courant, présentée par le Café culturel de la Chasse-galerie, en collaboration avec la Caisse Desjardins de D’Autray. Du 8 juillet au 26 août, huit grandes soirées culturelles de découvertes et retrouvailles vous attendent avec Groovy Aardvark, The Franklin Electric, Ludovick Bourgeois, Léonie Gray, Premier ciel Hommage à Harmonium, Qw4rtz, Laurence St-Martin et Ariane Moffatt. Ces spectacles gratuits seront présentés les vendredis soirs, sur la scène Desjardins du parc Gérard-Lavallée.

Lavaltrie, vue du fleuve

Pour apprécier Lavaltrie à sa juste valeur, la population est invitée à l’admirer à partir du fleuve, en profitant des Navettes Fluviales Marc Saulnier, du 8 juillet au 28 août, pour une petite saucette à Contrecœur. Si les réservations sont obligatoires, la navette est gratuite pour les résidents de Lavaltrie et de Contrecœur.

Le fleuve sera doublement célébré, du 12 au 14 août, à l’occasion des Virées du fleuve. La programmation est aussi surprenante que divertissante, avec la venue de la Sinfonia de Lanaudière, pour un spectacle de rock progressif, un grand pique-nique en blanc, de l’animation sur les rives et à bord des navettes fluviales, des activités créatives du Musée d’art de Joliette et la tenue d’un marché public.

Le Symposium d’art viendra compléter cette programmation d’envergure, les 17 et 18 septembre. La population y est invitée à découvrir le talent des artistes et artisans de Lavaltrie et du Québec.

Les beaux jours pour souligner l’histoire

C'est durant l’été que plusieurs legs du 350e de Lavaltrie seront dévoilés aux Lavaltroises et Lavaltrois. Ainsi, une œuvre d’art signée Stéphane Pon et illustrant un canot volant sera installée devant l’église, un nouveau rallye virtuel apparaitra ici et là dans la ville et un sentier artistique prendra place derrière la Maison des contes et légendes.

Tous les détails de la programmation se retrouvent sur le site ville.lavaltrie.qc.ca/storage/app/media/uploaded-files/Programmation_ete_350.pdf