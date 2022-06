Dévoilement de la 17e édition des Fêtes Gourmandes de Lanaudière

La 17ème édition des Fêtes Gourmandes de Lanaudière se déroulera du 18 au 21 août prochain, au Parc des Cultures, situé à Saint-Jacques, dans la région de Lanaudière.

Au programme, plus de 50 exposants producteurs et transformateurs seront sur place. Il y aura aussi de nombreuses scènes de démonstrations culinaires sous la thématique de la Forêt Québécoise, une zone famille animée, le Challenge BBQ, une programmation musicale à couper le souffle, le camion de La Sucrerie du Domaine pour vous régaler, des menus de produits à boire 100% Québec et plus encore.

Les Fêtes Gourmandes de Lanaudière sont également fières de pouvoir compter sur Félipé St-Laurent, fondateur d'Ils en Fument du Bon à titre de porte-parole. Il sera sur place toute la fin de semaine afin de rencontrer les visiteurs.

Une fête familiale

Plus de 50 exposants agroalimentaires seront sur place le vendredi, samedi et dimanche afin de faire découvrir leurs produits.

Des terrasses seront aménagées partout sur le site pour créer une ambiance festive, champêtre et gourmande. Le site sera aussi embelli par des pots fleuris, fleurs comestibles, fines herbes, houblon, arrangements floraux réalisés par l’expertise des Jardins Gourmands.

Dans la zone famille, la fermette Majo sera sur place avec de petits animaux de la ferme pour le plus grand bonheur des enfants. Cet espace comprendra également une zone de jeux et un bar à grignotines.

Le jeu gonflable de Promutuel sera aussi installé afin d’égayer la visite

des tout-petits. La zone sera animée par des ateliers aux thématiques de la forêt québécoise, ateliers ludiques et amusants, créés expressément pour l’occasion par la jardinière Pascale Coutu de La Courgerie.

Challenge BBQ de Lanaudière

De retour sur le site cette année, les Fêtes Gourmandes de Lanaudière accueille Le Challenge BBQ de Lanaudière, compétition de grillardins amateurs et professionnels. Vendredi, ce sont les enfants qui relèveront le défi proposé par le comité organisateur. Samedi et dimanche, les compétiteurs auront à remettre différentes viandes selon les règles imposées par le concours, dont le haut de cuisse de poulet, les côtes de porc et la poitrine de bœuf.

Une programmation variée sur la scène de spectacles

Un spectacle d’humour au bénéfice des Fêtes Gourmandes sera présenté le 18 juin, à l’Église de Saint-Jacques. Réal Béland sera présent et la première partie sera assurée par Alexandre Bisaillon.

La scène culturelle Chalut accueillera, tout au long de la fin de semaine, des artistes québécois qui sauront compléter votre visite de belle façon!

Jeudi 18 août : Soirée spectacle avec le Boogie Wonder Band, suivie des feux d’artifice d’ouverture.

Vendredi 19 août : Salebarbes, présentés par Promutuel Lanaudière

Samedi 20 août : Blue Grass League de Montréal, présenté en après-midi. Suivi en soirée du spectacle de Martin Deschamps et le Moonwater Big Band, avec un hommage aux Crooners

Dimanche 21 août : Hommage aux Aînés.

Les 5 à 7 ainsi que l’heure du midi, au bar SAQ sur la butte, seront animés par Bernard Quessy en formule Piano à Gogo. Le prix des billets journaliers inclut les spectacles tout au long de la fin de semaine.

Scènes de démonstrations culinaires

Cette année, les visiteurs pourront assister à des démonstrations culinaires sur trois scènes différentes, soit

La scène de pâtisserie, présentée par Cacao Barry et animée par Geneviève Veillette, chef pâtissière propriétaire chez Créations et Saveurs

La scène Goûtez Lanaudière, présentée par le CDBL, animée par chef Mathieu Perreault, chef propriétaire, Le Coup Monté

La scène 100% BBQ, présentée par le MAPAQ et animée par Simon Boucher, propriétaire, Le Castor Fumant, spécialiste du BBQ

Afin d’égayer les scènes, plusieurs invités se joindront aux chefs résidents le temps d’une démonstration ou deux. Des ateliers sous la thématique de la forêt seront aussi présentés.

Bien manger et bien boire!

Tout nouveau cette année, ce sera le camion de la Sucrerie du Domaine qui sustentera les gens de leurs plats locaux et gourmands.

De plus, le Bistro de la Forêt de l’Abbaye offrira, du côté des exposants

agroalimentaires, des bouchées à saveur de la forêt lanaudoise, produits cueillis dans la magnifique forêt de l’Abbaye Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Les bars SAQ, Saint-Ambroise et Lanaubière offriront un menu à boire 100% d’ici, avec ou sans alcool.

Grand retour cette année également, le bar à eau Amaro sera sur place. Vous pourrez y acheter une gourde réutilisable ou remplir la vôtre. Les Fêtes Gourmandes étant un événement vert certifié responsable, les visiteurs sont autorisés à apporter verres et bouteilles réutilisables sur

le site.

Les billets journaliers, ainsi que les passeports pour 3 ou 4 jours sont en vente dès maintenant au www.fetesgourmandes.ca

Il sera également possible d’acheter votre billet à l’entrée du site toute la fin de semaine.