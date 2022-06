Une expo virtuelle qui fait participer des élèves de Sainte-Marie-Salomé

L’artiste et intervenant en traditions vivantes lanaudois, Philippe Jetté, est fier de dévoiler une exposition virtuelle mettant à l’honneur plus de 245 traditions et histoires orales partagées par les élèves, le personnel et la communauté de l’École primaire de Sainte-Marie-Salomé.

L’exposition du projet Sur les traces d’une famille acadienne de la Nouvelle-Acadie : les Brien / Fontaine s’exprime avec plus de 70 vidéos, 20 enregistrements sonores, des photos et des informations textuelles comprenant des notes historiques sur l’origine de plusieurs jeux et chansons.

Cette exposition virtuelle est le fruit d’une résidence de 12 semaines de l’artiste à l’école, de 12 ateliers avec les élèves et des récoltes de traditions par et pour la relève de notre société et l’artiste.

La démarche visait à explorer le legs d’une famille importante du village, les Brien / Fontaine, et à créer une collection de traditions et d'histoires orales.

À travers l’héritage d’une famille mythique de Lanaudière, les élèves ont découvert différentes facettes du patrimoine local et ont pris conscience de leur propre héritage culturel.

L’expo se décline en cinq thématiques : «C’est quoi une tradition?», les jeux traditionnels, les histoires orales et la généalogie, les chansons et comptines et les pratiques langagières.

La directrice de l’école, Isabelle Coulombe, trouve que «ce projet enraciné dans la communauté a apporté un enrichissement complémentaire au bagage culturel des élèves en dehors du programme prescrit par l’école».

La démarche collective a été rendue possible grâce au soutien du programme La culture à l’école, volet Une école accueille un artiste ou un écrivain, du ministère de l’Éducation et de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.

Vous pouvez visiter l’exposition au traditionsvivantes.com en cliquant sur le visuel du projet. Il est aussi possible de suivre l’artiste et ses trouvailles sur sa page Facebook Philippe Jetté / Médiateur du patrimoine vivant.