Les Villes de Joliette et SCB remportent un prix pour le projet Civis

Les Villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée ont remporté ensemble, jeudi dernier, un prix d'excellence pour leur contenu numérique avec le projet Civis, lors du Gala des Plumes d'excellence.

Organisé par l'Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), ce concours annuel souligne le travail des municipalités pour la réalisation d'une campagne de communication et/ou d'un événement qui a eu particulièrement du succès.

Le concours était divisé en plusieurs catégories telles que communication imprimée, communication numérique, communication interne, campagne, identité visuelle ou culturelle et relations publiques et gestion de crise.

Les Villes de Joliette et de SCB participaient dans la catégorie Communication numérique - Contenu numérique pour leur projet Civis. Le but de celui-ci était de faciliter la vie des citoyens en leur offrant un seul et unique accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs, en plus de leur offrir un espace numérique profitable et partagé.

Les deux Villes ont remporté le prix en raison de la qualité de leur dossier de présentation, du professionnalisme du plan de communication, de la qualité exceptionnelle de l'information, du respect des communautés vers la transition d'une ville intelligente et de l'exemplarité de la démarche de collaboration entre deux villes voisines.