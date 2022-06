Dévoilement de la programmation du 350e anniversaire de Berthierville

La Ville de Berthierville a dévoilé jeudi passé la programmation des Fêtes du 350e anniversaire où plus de 20 événements et activités seront tenus d’ici la fin de l’année 2022.

«Notre désir est d’offrir à la population des opportunités de se retrouver à Berthierville dans une ambiance festive. Digne de la nouvelle image, la programmation met en lumière le vent de renouveau qui souffle sur Berthierville. Nous pourrons alors réellement citer notre nouveau slogan et dire "On s’y retrouve"», explique Dominic Perreault, maire de Berthierville.

La programmation diversifiée comprend plusieurs spectacles et rassemblements intergénérationnels. À l’instar du nouveau logo de la Ville, la collectivité redécouvrira cet équilibre distinctif entre le côté urbain et la nature.

La Ville a également retenu les services du café culturel de la Chasse-galerie pour son expertise de coordination de spectacles musicaux. Le groupe hommage aux colocs Passe-moé la puck ainsi que Francis Degrandpré et ses invités seront de passage au Belvédère Jacques-Lavallée respectivement les 16 juillet et 27 août.

L’événement majeur de l’été 2022 repose sur les six soirées de spectacles de Laser qui auront lieu en août au parc Bellevue. Il s’agit d’un concept unique d’effets laser projetés sur un écran naturel. La compagnie Laser Quantum, dont les réalisations ont voyagé de Montréal à New York, présentera une œuvre originale spécifiquement créée pour Berthierville. La Ville souligne l’apport financier majeur de la Société d’aménagement Berthier D’Autray pour ce projet.

Désireuse de mettre de l’avant les forces du milieu et de favoriser un fort sentiment d’appartenance, la Ville a adopté la Politique d’aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement, spécifiquement à l’occasion des Fêtes du 350e anniversaire. Plusieurs organismes ont répondu à l’appel, bonifiant ainsi la programmation des Fêtes du 350e.

Les détails de la programmation évolutive peut être consultée sur le site web ville.berthierville.qc.ca.