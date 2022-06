Marie-Mai sera au parc Louis-Querbes à Joliette pour la Fête nationale

Le grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Joliette annonce la présence de la chanteuse Marie-Mai et du groupe Mélisande électrotrad sur la scène du parc Louis-Querbes, le 23 juin.

Mélisande électrotrad assurera la première partie de la soirée de 19 h 30 à 20 h 15. Le groupe cumule les éloges pour son habile trait d’union entre chanson traditionnelle et musique électro, ce qui sera idéal pour donner le ton à l'événement de la Fête Québécoise. Ses performances, qui naviguent entre traditions et sons actuels, conquièrent déjà amplement les auditoires.

Le spectacle principal donné par Marie-Mai se tiendra de 20 h à 22 h. Voilà maintenant plus de 15 ans que l'auteure-compositeure-interprète est considérée comme l'une des artistes les plus prolifiques du Québec. Celle-ci saura animer la scène à sa façon incomparable à n'en pas douter.

Les spectateurs pourront ainsi célébrer en grand lors de cette veillée festive et, par la suite, river les yeux au ciel pour admirer le déploiement de feux d’artifice dès 22 h.



« La Ville de Joliette frappe fort avec des voix renommées qui dévoileront toute la beauté de la langue française, des traditions et des chansons qui font la fierté de notre Québec. La Fête nationale sifflera le coup d’envoi de notre programmation d’événements estivaux, qui promet un été sans pareil! », s'est exprimé le maire, Pierre Luc Bellerose.





Bienvenue dès 18h



Le parc Louis-Querbes revêtira ses habits de fête dès 18 h, pour l’ouverture.

Des kiosques de nourriture seront accessibles. Notons qu'il est possible d’apporter une collation pour consommation personnelle, mais que la nourriture doit être rangée dans des récipients en plastique. En revanche, apporter de l’alcool sur place est interdit.

De la nourriture et des boissons, telles que de l’eau ou de la bière, seront disponibles sur place.

Soulignons que le parc Louis-Querbes sera uniquement accessible par la rue Saint-Viateur. La rampe de mise à l’eau à proximité et la piscine municipale extérieure seront fermées les 22 et 23 juin.





Une accessibilité pensée



La certification Événement accessible de la Fête nationale du Québec à Joliette confirme la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées sur le site.

En effet, il sera prévu banc et toilettes adaptées, zone de débarcadère spéciale, stationnements réservés aux détenteurs de vignettes pour personnes handicapées et interprétation des discours protocolaires en langue des signes (LSQ), diffusée sur écran géant.

Notons que les personnes ayant un handicap sont invitées à accéder au site dès 17 h 45. Pour plus de détails, communiquer avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8000.



La Ville de Joliette tient à remercier ses partenaires, soit le gouvernement du Québec, la Société des musées du Québec (SMQ) et le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ).