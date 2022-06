150 acteurs touristiques lanaudois réunis pour préparer l'avenir

Le Sommet des acteurs touristiques de Lanaudière s’est tenu le 31 mai au pavillon Edelweiss de l’Auberge de la Montagne Coupée, à travers lequel de nombreux acteurs touristiques de la région entière et de tous les secteurs d’activité se sont réunis pour imaginer l’avenir.

Cette dernière consultation auprès de l’industrie touristique de la région constitue un jalon important de cette vaste démarche entreprise depuis l’automne par Tourisme Lanaudière, appuyée par la Chaire de tourisme Transat.

L’objectif de la journée était de poursuivre les réflexions et valider les orientations menant à un nouveau plan stratégique orienté sur les trois piliers du développement durable, à savoir l’environnement, l’humain et l’économie.



Des consultations territoriales et sectorielles ont été tenues depuis octobre afin d’assurer la collaboration des entrepreneurs et partenaires de l’industrie touristique à cette réflexion.

Rappelons que parallèlement à ces consultations, des analyses, sondages et enquêtes ont été menés par l’équipe de la Chaire auprès des populations de Lanaudière, de ses villégiateurs, ses clientèles, ses municipalités et, bien sûr, ses entrepreneurs, afin d’obtenir des données fiables et pertinentes.

L'événement a permis de présenter le fruit de ces travaux et de bonifier leur contenu par le biais d’ateliers collaboratifs.



Tout au long de ce Sommet, les participants ont pu échanger sur les trois grands axes d’intervention proposés par l’équipe de la Chaire de tourisme Transat, soit protéger et valoriser nos racines, bonifier, connecter nos atouts et déployer le potentiel inexploité pour mieux dévoiler la diversité du territoire, et enfin assurer la résilience et la santé des organisations.





Un panel engagé



Pour Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, le sérieux, l’écoute et le respect avec lequel plus de 150 acteurs de l’industrie touristique ont travaillé ensemble afin d’imaginer le tourisme de demain constitue la plus belle des opportunités.



« Lanaudière est déjà une région touristique de renom, mais elle dispose encore aujourd’hui de plus de potentiel que d’acquis. Vivement la poursuite d’un développement

touristique tourné vers l’avenir, dans le respect de nos communautés et de notre environnement. Lanaudière mise déjà sur son authenticité et sur l’humain. Osons aller plus loin, tous ensemble, afin de faire de Lanaudière un modèle en matière de tourisme durable et responsable », a-t-il exprimé.



En plus de pouvoir compter sur la présence de Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, les invités présents ont pu apprécier la participation de panélistes qui ont, par leur expertise, pu alimenter les discussions et pousser les réflexions.

Ainsi, se sont entretenus sur divers enjeux relatifs au tourisme, Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec et de l’Association des parcs régionaux du Québec, Véronyque Tremblay, directrice générale de l’Association Hôtellerie Québec et de l’Association québécoise des spas et François-G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

La réflexion s’est poursuivie avec Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, durant laquelle les enjeux du recrutement de ressources humaines et de main-d’œuvre étaient au cœur de la discussion.

Sur la photo principale: de gauche à droite, François-G. Chevrier, directeur général Événements Attractions Québec, Agathe Sauriol, présidente du conseil d’administration de Tourisme Lanaudière, Carl-Éric Guertin, directeur général Société du réseau ÉCONOMUSÉE, Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, Véronyque Tremblay, directrice générale Association Hôtellerie Québec, Xavier Gret, directeur général Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Kate Germain, directrice Connaissance et veille stratégique Chaire de tourisme Transat, Claudine Barry, analyste senior Chaire de tourisme Transat, ainsi que Pierre Gaudreault, directeur général Aventure Écotourisme Québec et Association des parcs régionaux du Québec.