Dévoilement de la Fête nationale du Québec à Saint-Charles-Borromée

Le CRÉDIL et la troupe de théâtre Avatar présentent une pièce interactive et engageante sur mesure, intitulée Bienvenue chez vous, dans les écoles de la région qui permet aux étudiants d'être sensibilisés aux enjeux concernant le vivre-ensemble, l'immigration et la lutte contre le racisme. C'est dans le cadre du Programme d'appui aux ...