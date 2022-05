Un don de 100 000 $ pour soutenir la Fondation du Musée d'art de Joliette

La Fondation du Musée d’art de Joliette (FMAJ) scellent un nouveau partenariat de cinq ans qui se traduit avec un don unique de 100 000 $ avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière

Par le biais de ce partenariat, la Fondation du MAJ désire assurer une partie du financement de son Fonds de dotation, dont le capital sera protégé à perpétuité. Ce sont les revenus provenant des intérêts qui serviront à financer aussi bien la production d’activités éducatives destinées aux jeunes et aux familles que le développement de projets structurants.

Le MAJ et sa Fondation considèrent que le Musée joue un rôle social important pour l’ensemble de sa communauté. Son but est de rassembler les gens autour de projets porteurs, créatifs et variés, en créant davantage de richesse dans la vie de chacun et chacune.

Ce don augure une culture régionale philanthropique des plus dynamiques. Pour Yvan Guibault, président du conseil d’administration de la FMAJ, l’engagement des entreprises régionales est indissociable du succès du Musée et de son rayonnement ici et ailleurs.

«Pour un organisme comme le nôtre, ce partenariat est le fer de lance d’autres à venir. Nous en sommes très fiers et savons que les impacts positifs de ce don sur le MAJ rejailliront sur les personnes passionnées d’arts visuels, les familles, les publics marginalisés : tout le monde aura sa part du gâteau ! », explique-t-il.

Interrogé sur le récent partenariat de la Caisse avec la FMAJ, le directeur de la Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière, Joël Landry, ne tarissait pas d’éloges sur le Musée et ses réalisations rassembleuses.

«C’est toute une fierté pour nous d’investir dans ce projet d’avenir qui permettra au Musée d’art de Joliette de donner vie à des activités destinées aux jeunes et aux familles lanaudoises pour des générations à venir», indique-t-il.

La Fondation du Musée d’art de Joliette a pour mission d’accélérer le développement du MAJ, par la sollicitation, l’administration et la redistribution des fonds recueillis selon les besoins du Musée. Ses activités visent à garantir la pérennité de l’institution et de sa collection.

Pour contribuer au Fonds de dotation de la Fondation du Musée d'art de Joliette, veuillez contacter Brigitte Trépanier, responsable du développement philanthropique au 450-756-0311, poste 231 ou à l'adresse courriel [email protected]

Sur la photo, de gauche à droite: Joël Landry, directeur général de la Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière, Brigitte Trépanier, responsable du développement philanthropique à laFondation du Musée d’art de Joliette, Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette et Yvan Guibault, président du conseil d’administration de la Fondation du Musée d’art de Joliette.