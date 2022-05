Trio Chant d'Elles sera en spectacle à Joliette

La Maison des contes et légendes de Lavaltrie débute ses travaux de restauration à titre de bâtiment patrimonial, suite à une entente liant la Municipalité régionale de comté de D’Autray et le ministère de la Culture et des Communications. La galerie de la bâtisse sera ainsi retapée et le revêtement en bois restauré tel qu'il l'était à l’époque, ...