La Maison InterCD annonce le concert de la Chorale Gospel de Joliette (CGJ), qui se déroulera le samedi 4 juin prochain à 19 h 30 à l'Église Sainte-Thérèse.

La Chorale se veut faire lever les foules de par ses rythmes entraînants et la profondeur de ses chants spirituels.



Notons que plusieurs choristes sont toujours présents au sein de la Chorale depuis ses tout débuts.

Fondée en septembre 2003, la Chorale Gospel de Joliette se caractérise par son énergie, sa joie de vivre, ses mises en scène remplies d’humour, ainsi que par son contact chaleureux avec le public.



Il lui tient particulièrement à coeur l'idée que chacun de ses membres fait partie de sa grande famille et se voit octroyé l'espace nécessaire pour y prendre une place unique, puisque selon elle, c'est en s'investissant ensemble et en donnant le meilleur de soi, que l'on peut réaliser des merveilles.

Ainsi, la CGJ offre un développement des compétences vocales à ses choristes à travers divers ateliers et pratiques hebdomadaires.

Son objectif est à la fois musical, spirituel, fraternel et chrétien. Ainsi, l’organisme, est formé à tous les niveaux de personnes de cœur, se voulant soucieuses d’humanité et de spiritualité.

De plus, la Chorale Gospel de Joliette, tout comme sa soeur jumelle Gospel InterCD de Trois-Rivières, produit et diffuse du chant gospel, nommé spiritual au contemporain, en français avant tout, et en anglais par la suite.





La Maison InterCR

Soulignons que la Maison InterCD, favorise les échanges entre musiciens, chanteurs, techniciens et artistes. Celle-ci se veut être un lieu de fraternité, d’amitié, de justice et de bienveillance mutuels.

L'organisme à but non lucratif encourage et soutient la création de chansons originales en langue française, tentant de traduire en musique et en paroles les convictions profondes qui sont les siennes, celles inspirées par l’exemple et le message du Nazaréen.

Le nom Maison InterCD est d'ailleurs un jeu de mot, puisque le verbe intercéder signifie créer un pont, un lien, et parfois même prier à la faveur de quelqu’un. Sous la voûte céleste se trouve une petite maison, à la fois abri et lieu de chaleur humaine, d’amitié, de joie et d’échange dans la bienveillance.

Pour toute information sur le concert de la Chorale Gospel de Joliette, contacter le 450 750-3701.