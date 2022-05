PYLAWAK en résidence au Carrefour culturel de NDP

L'auteur-compositeur-interprète Yoan B. Filliol, alias PYLAWAK, présentera son nouveau projet intitulé Tuer la mort, pendant qu'il est en résidence au Carrefour culturel Notre-Dame-des-Prairies ce jeudi à 19 h 30.

Yoan est allé à la rencontre de jeunes du primaire et du secondaire de la région de Lanaudière et d’Atikamekw de Manawan pour faire des groupes de réflexion autour du deuil et de la mort.

Fort des idées reçues lors de ces partages, s’en ai suivi un processus d’écriture pour création des chansons de Tuer la mort avec la collaboration de David Goudreault et Yann Perreau.

Ces rencontres se veulent une catharsis et une célébration de la mort, la vie et le deuil. Entouré de ses complices Jean-Alexandre Beaudoin, Félix-Antoine Beaudoin et François Plante, Yoan présentera son spectacle dans une mise en scène de Yann Perreau, après une résidence au Carrefour Culturel Notre-Dame-des-Prairies.

Pour assister à l'événement, une réservation doit être faite au 450-759-771, poste 232, ou par courriel à [email protected]