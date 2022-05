L’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette vous invite au cinéma

Les trois formations de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette donneront un concert consacré aux plus belles musique de film ce dimanche 29 mai à 19 h, au Centre culturel Desjardins de Joliette.

En plus des grands succès du cinéma tels que Pirates des Caraïbes, Jurassic Park, Out of Africa, Alice au pays des merveilles, Harry Potter et le Seigneur des anneaux, l’orchestre présentera un hommage à Ennio Morricone, un monument du cinéma, qui nous a quitté en 2020.

Les jeunes présenterons des extraits de Cinema Paradiso, The Mission, Il était une fois dans l’ouest et d’autres extraits des films Western Spaghetti.

L’Orchestre symphonique de la relève et l’OSJJ seront dirigés par Bernard Ducharme. Les Petits violons Rolland-Brunelle, dirigés par Annie Parent, assureront l’ouverture du concert.

Le concert aura donc lieu au Centre culturel Desjardins de Joliette le dimanche 29 mai à 19 h. Les billets sont 18 $ pour les adultes et 9 $ pour les étudiants. Ils seront en vente auprès des musiciens et à la porte le soir du concert.