Un retour en force pour la Loterie culturelle de Saint-Charles-Borromée

La Loterie culturelle de Saint-Charles-Borromée revient en force cette année avec déjà plus de 250 billets de participation pour le tirage qui aura lieu le 12 juin à 19 h, au Centre André-Hénault.

Ce sont plus de 240 paires de billets et/ou d'abonnements familiaux, offrant l'une des destinations culturelles que propose le Grand Joliette, qui seront mis en jeu à travers ce tirage.

La Loterie culturelle permet ainsi à un bon nombre de participants de remporter des billets pour des concerts, des spectacles d’humour, du théâtre, des expositions, et d'autres événements.

« La culture rapproche les gens et joue un rôle de ciment social. Pour un gouvernement de proximité comme une ville, il nous appartient de créer les conditions nécessaires pour mieux diffuser l’offre culturelle sur le territoire et faire en sorte que les citoyens ne se sentent pas désertés culturellement. La Loterie culturelle participe pleinement à cette volonté du conseil municipal », explique Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

C’est grâce à ses divers partenariats avec des diffuseurs culturels et autres appuis financiers que la Ville peut redonner au suivant. En effet, ses partenaires culturels sont nombreux et les citoyens pourront les découvrir à travers cette activité unique présentant entre autres le Festival Mémoire et Racines, le Musée d’Art de Joliette, la Société musicale Fernand-Lindsay, le Festival de Lanaudière et le Centre Culturel Desjardins.



Rappelons que le Centre André-Hénault se situe au 249, chemin du Golf Est.

Notons aussi que pour participer à la Loterie Culturelle, il est demandé de présenter une preuve de résidence ou bien la carte Civis, d'être âgé de 18 ans et plus, ainsi que d'être présent à l’événement.



Les portes du Centre ouvriront à 17 h 30, et 500 places y seront disponibles, sur le principe du premier arrivé, premier servi.